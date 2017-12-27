Права потребителей

Как обменять или вернуть товар – один из самых актуальных вопросов в сфере потребительских прав и вопрос весьма странный.

С одной стороны Закон РФ “О защите прав потребителей” один из самых лояльных к потребителю в европе, с другой сложно найти человека, который бы ни разу не сталкивался с произволом в случае возврата или обмена товара.

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Экспресс-тест по правам потребителей Всего несколько вопросов на нашем сайте и вы будете знать, можно ли вернуть конкретный товар или нет! Давайте начнем, выберете тип товара, который необходимо вернуть: товар непродовольственный товар продовольственный

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Работа с претензиями

Как правильно написать претензию Претензия представляет собой письменное требование гражданина к лицу, продавшему или изготовившему товар, вызванное недостатком в товаре или ненадлежащим соблюдением продавцом действующего законодательства. Правильно составленная претензия – почти половина успеха! Узнайте больше о составлении претензии из нашей статьи

Как правильно подать претензию Претензия уже составлена и осталось всего лишь ее подать. На данном этапе вас могут ожидать не менее интересные сложности, чем при ее написании. Продавцам не нравится принимать письменные претензии, поскольку невыполнение законных требований потребителя, изложенных в письменной форме, может повлечь за собой серьезные неприятности!

Статья про правильную подачу претензии



Возврат товара, как вернуть товар в магазин

Исковое заявление

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