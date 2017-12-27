Права потребителей

Как обменять или вернуть товар – один из самых актуальных вопросов в сфере потребительских прав и вопрос весьма странный.
С одной стороны Закон РФ “О защите прав потребителей” один из самых лояльных к потребителю в европе, с другой сложно найти человека, который бы ни разу не сталкивался с произволом в случае возврата или обмена товара.
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- как вернуть любой товар;
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- что делать с контрафактным (поддельным товаром);
- образцы договоров купли продажи;
- образцы и рекомендации по подаче претензий;
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С помощью сайта часто возвращают
Работа с претензиями
Претензия представляет собой письменное требование гражданина к лицу, продавшему или изготовившему товар, вызванное недостатком в товаре или ненадлежащим соблюдением продавцом действующего законодательства.
Правильно составленная претензия – почти половина успеха!
Претензия уже составлена и осталось всего лишь ее подать. На данном этапе вас могут ожидать не менее интересные сложности, чем при ее написании.
Продавцам не нравится принимать письменные претензии, поскольку невыполнение законных требований потребителя, изложенных в письменной форме, может повлечь за собой серьезные неприятности!
Статья про правильную подачу претензии
Возврат товара, как вернуть товар в магазин
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